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Трасс заявила о готовности применения ядерного оружия на посту премьер-министра

Максим Крюков
23:23 23.08.2022
Глава МИД Британии заявила об этом во время своего выборного выступления в Бирмингеме.
Трасс заявила о готовности применения ядерного оружия на посту премьер-министра
© Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Global Look Press
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время выступления в Бирмингеме в рамках предвыборной гонки за место премьер-министра страны заявила, что в случае необходимости она будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», - сказала кандидат на пост премьера Британии.

Трансляция выборного выступления велась на Youtube-канале британской радиостанции Times Radio.

Ранее читатели британской газеты The Guardian раскритиковали деятельность главы МИД Великобритании Лиз Трасс. По их мнению, на посту премьер-министра она будет хуже Бориса Джонса, а страна окажется в еще большей беде. Читатели издания уверены, что с Трасс в стране будет царить рецессия, высокая инфляция и еще большая бедность. Также они опасаются увеличения неравенства в обществе.

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