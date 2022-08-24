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В МИД РФ оценили слова Трасс о готовности применения ядерного оружия

Максим Крюков
01:15 24.08.2022
По мнению Марии Захаровой, заявление кандидата на должность премьер-министра Великобритании могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедийных фильмов об Остине Пауэрсе.
В МИД РФ оценили слова Трасс о готовности применения ядерного оружия
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности в случае необходимости применить ядерное вооружение. По мнению дипломата, заявление кандидата на должность премьер-министра Британии могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедийных фильмов об Остине Пауэрсе.

«Это безупречное начало для новой серии "Остина Пауэрса". Теперь роль "человека-загадки международного масштаба" играет женщина», - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс во время выступления в Бирмингеме в рамках предвыборной гонки за место премьер-министра страны заявила, что при необходимости она будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Трансляция выборного выступления велась на Youtube-канале британской радиостанции Times Radio.

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