Британцы ожидают ухудшение уровня жизни в стране в случае победы Лиз Трасс

По их мнению, на посту премьер-министра она будет хуже Бориса Джонса, а страна окажется в еще большей беде.

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Деятельность главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз трасс раскритиковали читатели британской газеты The Guardian. По их мнению, на посту премьер-министра она будет хуже Бориса Джонса, а страна окажется в еще большей беде.

Такая реакция поступила на статью Габи Хинслиффа. Журналист считает, что Лиз Трасс является цепки и расчетливым политиком, которая способна менять свою позицию в зависимости от ситуации. По его мнению, она станет премьер-министром.

Читатели газеты уверены, что с Лиз Трасс в стране будет царить рецессия, высокая инфляция и еще большая бедность. Также они опасаются увеличения неравенства в обществе.

Напомним, на пост премьер-министра Великобритании претендуют Риши Сунак и Лиз Трасс. В последнем голосовании Сунак получил 137 голосов, а Трасс - 113. В финальном раунде будут голосовать все 200 тысяч членов Консервативной партии, окончательный результат станет известен 5 сентября.