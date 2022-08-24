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МО РФ: командование ВСУ из-за высоких потерь выводит в тыл три бригады с Донецкого направления

12:17 24.08.2022
Потери ВСУ на этом направлении составили более 600 человек, около 160 военнослужащих 66-й мехбригады отказались участвовать в дальнейших боевых действиях, добавили в МО РФ.
МО РФ: командование ВСУ из-за высоких потерь выводит в тыл три бригады с Донецкого направления
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Командование оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» из-за высоких потерь выводит в тыл три бригады с Донецкого направления - 68-ю пехотно-егерскую, 66-ю механизированную и 56-й мотопехотную бригаду ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в новой сводке по спецоперации на Украине.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, в результате наступления украинская сторона потеряла свыше 600 своих бойцов, около 160 военнослужащих 66-й мехбригады отказались участвовать в дальнейших боевых действиях.

Конашенков указал на успехи оперативно-тактической авиации ВКС России. По словам представителя Минобороны, в результате ударов под Артемовском 20-й батальон 93-й мехбригады потерял больше половины военнослужащих. Из-за потерь военнослужащие бросили позиции и отошли в неизвестном направлении.

Также ВС РФ пресекли попытку 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ форсировать реку Ингулец под селом Лозовое в Херсонской области. Неприятельские войска понесли потери как в личном составе, так и в технике. Погибли свыше 80 украинских военных, уничтожены шесть автомобилей, заявил Конашенков. Он сообщил и о поражении ударами ВКС пункта временный дислокации 72-й мехбригады под Константиновкой в ДНР. Потери противника составили 80 человек и восемь единиц техники.

Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Владислав Кустов рассказал, как в ЛНР разведчики, порой рискуя жизнью, ведут свою работу, чтобы спровоцировать противника открыть огонь и обнаружить себя. А после его разгромом занимаются артиллеристы.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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