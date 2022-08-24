В МО РФ заявили об уничтожении половины батальона 93-й мехбригады ВСУ ударами ВКС России

В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении, добавили в МО РФ.

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В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России под Артемовском 20-й батальон 93-й мехбригады потерял больше половины военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 24 августа. Он добавил, что военнослужащие бросили позиции и отошли в неизвестном направлении.

В новой сводке по спецоперации на Украине говорится, что командование из-за больших потерь выводит в тыл три бригады с Донецкого направления. По словам представителя российского военного ведомства, в результате наступления уничтожено более 600 украинских военных, еще около 160 отказались участвовать в боевых действиях.

Также ВС РФ пресекли попытку неприятельских войск форсировать реку Ингулец под селом Лозовое в Херсонской области. Как утверждает Конашенков, противник понес потери как в личном составе, так и в технике. Погибли свыше 80 украинских военных, уничтожены шесть автомобилей.

Представитель Минобороны отчитался и об успехах российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки уничтожены в воздухе семь украинских беспилотников, сбиты два снаряда, выпущенных украинскими военными с помощью РСЗО.

Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Виталий Никулин рассказал, как артиллеристы выбивают ВСУ на подступах к Угледару. Массированный удар наносится из 152-мм самоходных орудий «Гиацинт», а зенитчики с помощью ЗРК «Оса» уничтожают беспилотники противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов