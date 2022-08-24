МО РФ: попытка противника скрытно форсировать реку Ингулец обернулась поражением для ВСУ

Более 80 украинских националистов и шесть автомобилей были уничтожены.

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Попытка бойцов ВСУ скрытно форсировать реку Ингулец обернулась поражением для противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ», - сказал он.

Таким образом, более 80 украинских националистов и шесть автомобилей были уничтожены.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Ее цели - защитить население народных республик Донбасса, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

По данным МО России, в общей сложности с начала проведения СВО на Украине удалось уничтожить 268 самолетов, 148 вертолетов, 1 803 БПЛА, 369 ЗРК, 4 382 танка и других боевых бронемашин, 819 РСЗО, 3 339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 034 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов