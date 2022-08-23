Работает разведка: как бойцы ЛНР наводят артиллерию на украинских боевиков

Разведчики ведут свою работу, порой рискуя жизнью, чтобы спровоцировать противника открыть огонь и обнаружить себя. А после его разгромом займутся артиллеристы.

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Российские войска вместе с силами ЛНР продвинулись в направлении Яковлевки. Благодаря грамотной тактике и практически круглосуточной работе артиллерии удалось вскрыть оборону ВСУ. На передовой работает наш корреспондент Владислав Кустов.

Артподготовка началась ночью. ВСУ активно передвигались вдоль линии соприкосновения. Утром пехота ЛНР сократила дистанцию с Яковлевкой еще на несколько километров.

«Артиллерия не смолкает ни днем ни ночью. Но то, что мы сейчас увидим, это, можно сказать, обратная сторона. То, что стоит за работой артиллерии. Вместе с разведчиками 2-й бригады Народной милиции ЛНР отправляемся на поиски скоплений ВСУ, чтобы вызвать на них огонь артиллерии», - прокомментировал корреспондент.

Съемочная группа проехала по улицам прифронтовой деревни. С каждым днем целых домов там все меньше. Военные все в полях, но ВСУ почему-то продолжают уничтожать жилую застройку, из которой им самим недавно пришлось уйти.

«Они так держатся за Яковлевку, потому что для них это стратегически. Дальше Соледар, Бахмут. Они вообще тогда уйдут в сторону Днепропетровска», - заметил командир разведгруппы НМ ЛНР с позывным Шах.

В полях на линии боестолкновения под Яковлевкой в этот раз гораздо тише, чем было еще пару дней назад. ВСУ то ли снаряды экономят, то ли оправляются от огневого контакта. Съемочной группе уже был виден холм, где находились позиции противника. Наблюдала за ними и разведка. Было замечено перемещение в одной из лесополос.

«Координаты определены. Артиллеристы заряжают. Через несколько минут слышим, как пролетает снаряд», - сказал корреспондент.

Порой рискуя жизнью, чтобы спровоцировать противника открыть огонь и обнаружить себя, разведчики ведут свою работу.

В саму Яковлевку разведка тоже не раз заходила. Проверяла противника боем. О позициях врага там уже известно почти все. После зачистки населенного пункта ВСУ в Соледаре окажутся зажатыми в полукольцо.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов