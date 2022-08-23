Лавров в разговоре с главой МИД Франции заявил, что Киев создает угрозу для Европы, обстреливая ЗАЭС

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Регулярными обстрелами Запорожской АЭС официальный Киев подвергает опасности ядерной катастрофы все население Европы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров со своей французской коллегой Катрин Колонна.

«Собеседники подробно обсудили обстановку вокруг Запорожской АЭС и имеющиеся возможности для организации посещения станции миссией МАГАТЭ. С.В. Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров», - сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Разговору глав МИД двух стран предшествовала беседа президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Лидеры отметили важность скорейшей отправки миссии МАГАТЭ на станцию. С российской стороны была подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие.