Небензя констатировал в СБ ООН деградацию ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

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Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС за последние недели еще больше деградировала. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС за последние недели еще более деградировала. ВСУ продолжают ежедневно обстреливать территорию станции и города Энергодар, создавая реальный риск аварии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями для всего европейского континента», - заявил Небензя.

В ходе заседания постпред в очередной раз заявил, что Россия не размещает вооружений на Запорожской АЭС и не использует ее в военных целях. Кроме этого, по его словам, Москва распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС украинскими военными. Василий Небензя напомнил, что Россия готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.

Ранее днем ситуацию вокруг Запорожской атомной станции обсудили главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна. Министры иностранных дел двух стран сошлись во мнении, что инспекторов МАГАТЭ необходимо отправить на АЭС в ближайшее время. Кроме того, Лавров предупредил французскую коллегу, что своими действиями ВСУ подвергают все население Европы опасности ядерной катастрофы.