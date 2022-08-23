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Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дарьи Дугиной

Виктория Ивашечкина
23:02 23.08.2022
По словам постпреда РФ, Киев не только использует ядерный шантаж, но и прибегает к физической расправе над «неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан».
Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дарьи Дугиной
© Фото: dplatonova, Telegram
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Россия призывает Совет безопасности ООН, а также руководство всемирной организации осудить убийство политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Об этом завил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

«Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима», - сказал Небензя.

Он также отметил, что Киев не только использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС, «но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан».

В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла прямо на месте происшествия. 

В понедельник, 22 августа, в ФСБ России заявили, что за подрывом автомобиля Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию. 

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как предполагаемая убийца въехала на территорию России, заселилась в дом, где проживала Дарья Дугина, а после совершения преступления покинула территорию страны.

В среду, 23 августа, Следственный комитет России опубликовал кадры обыска в арендованном гараже предполагаемой убийцы Дугиной. В квартире, где проживала Вовк, следователи также провели обыск для обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. В СК сообщили, что к убийству дочери Александра Дугина могут быть причастны иные лица, кроме гражданки Украины Натальи Вовк.

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