СК опубликовал кадры обыска в гараже предполагаемой убийцы Дугиной

Как ответили в ведомстве, в рамках расследования были также назначены экспертизы.

© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России опубликовал кадры обыска в арендованном гараже предполагаемой убийцы политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Как сообщалось ранее в СК, к убийству дочери известного философа и политолога Александра Дугина могут быть причастны иные лица, кроме гражданки Украины Натальи Вовк.

В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла прямо на месте происшествия.

В понедельник, 22 августа, в ФСБ России заявили, что за подрывом автомобиля Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию.

Кроме этого, ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как предполагаемая убийца въехала на территорию России, заселилась в дом, где проживала Дарья Дугина, а после совершения преступления покинула территорию страны.

В квартире, где проживала Наталья Вовк, следователи также проводят обыск для обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. В рамках расследования назначены экспертизы, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас, как уточнили в СК, продолжается расследование уголовного дела, «возбужденного по факту убийства общеопасным способом журналиста и политолога Дарьи Дугиной». При этом Наталью Вовк планируют объявить в розыск.