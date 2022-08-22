Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС

Он добавил, что РФ попросила выступить на заседании генерального секретаря организации Антонио Гутерреша.

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Российская сторона запросила провести срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня “угрозы международному миру и безопасности”», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что РФ попросила выступить на заседании генерального секретаря организации Антонио Гутерреша.

«Заседание назначено на 22.00 по Москве 23 августа», - добавил Полянский.

Украинские националисты регулярно наносят удары по территории Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил «Звезде» о рисках для системы охлаждения и выбросу радиации.

Сегодня власти Запорожья показали последствия удара Вооруженных сил Украины по району станции в Энергодаре. Атака произошла минувшей ночью.