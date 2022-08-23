Сестра Вовк допустила, что ее могли шантажом заставить убить Дугину

Женщина призналась, что сестра не отвечает на телефонные звонки и ее точное местонахождение неизвестно.

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Подозреваемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной могли заставить пойти на преступление. В этом уверена двоюродная сестра Натальи Вовк. По ее мнению, на женщину могли надавить, используя сына призывного возраста.

«Может, ее подпоили, или заставили, или наркотики она приняла. Я не знаю, что могло произойти. Соседи думают, что из-за сына», - рассказала сестра подозреваемой Оксана Сошенко.

Женщина призналась, что она и все родственники Вовк находятся в шоке от последних новостей. С женщиной пытаются созвониться, но безуспешно.

«Я не знаю, что у нее в голове. По камерам посмотрели, квартиру рядом сняла - все факты. А у меня не укладывается в голове. За дитя бы подумала, могла малую оставить с дедушкой. Она даже с котом уехала», - рассказала сестра подозреваемой.

По данным ФСБ, 20 августа автомобиль российской журналистки был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. За преступлением стоят украинские спецслужбы, а предполагаемой убийцей является гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк. Ранее посол ДНР Ольга Макеева на церемонии прощания с Дарьей Дугиной заявила, что она фиксировала правду о происходящем на Украине.