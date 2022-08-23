Дугин на прощании с дочерью Дарьей рассказал о ее последних словах

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Философ и политолог Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью Дарьей. Прощание с Дугиной проходит в телецентре «Останкино».

«Последнее, когда мы с ней говорили, на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть такой, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света - вот самое главное"», - рассказал философ.

Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье, возвращаясь с фестиваля «Традиция». Ранее директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина назвала ее гибель еще более жуткой оттого, что в совершении преступления подозревают женщину.