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Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН

Виктория Ивашечкина
19:54 22.08.2022
В субботу, 20 августа, в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского политолога и философа Александра Дугина.
Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН
© Фото: Следственный комитет РФ
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Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании Совбеза ООН во вторник, 23 августа. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.


«Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ». - отметил он, передает РИА Новости.

Напомним, в субботу, 20 августа, в Подмосковье на Можайском шоссе взорвался автомобиль. В нем находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина, Дарья. Девушка погибла на месте, ей было 29 лет.

Александр Дугин следовал за своей дочерью на другом автомобиле и видел своими глазами, как она погибла. В настоящий момент он находится в медучреждении. Как утверждается, у российского политолога стабильное состояние, за ним продолжают наблюдать врачи.

В понедельник, 22 августа, в ФСБ заявили, что преступление организовали украинские спецслужбы, а исполнителем подрыва стала гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк, которая приехала в РФ вместе со своей дочерью 23 июля. Утверждается, что она сняла квартиру в том доме, где проживала Дугина. 

В ФСБ также заявили, что, в день, когда произошло убийство, 20 августа, Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала на литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», в котором Дугина участвовала как почетный гость. После совершения преступления, как утверждается, Наталья Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

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