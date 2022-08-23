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Рев моторов и грохот орудий: как участники «Танкового биатлона» ведут борьбу за выход в финал

Наталья Панталёва
15:08 23.08.2022
Участники одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр преодолевают полосу препятствий и на глазах многочисленных зрителей поражают мишени из танковых орудий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В парке «Патриот» отчетливо слышны отголоски выстрелов танковых орудий. Совсем рядом на полигоне Алабино в борьбу за выход в финальную часть «Танкового биатлона» вступили команды России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии. За тем как проходят заезды, во всем мире следят сотни тысяч зрителей, полны и трибуны на полигоне.

Россия захватила лидерство с первых минут. Цвет нашего танка Т-72 Б3 красный, так определила жеребьевка. Соперники у нас серьезные: Белоруссия, Узбекистан и Монголия. От РФ выступают два экипажа. Еще до старта съемочная группа «Звезды» пообщалась с военными. Они относятся к стальным машинам как к живым. Вешают на них талисманы, у каждого они свои.

«Тренеры хорошие, настойчивые. Мы много работали и покажем лучшие результаты, победим. Соперники очень хорошо подготовлены. Все команды хороши, но мы победим. Мы лучшие», - уверен участник конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон» Алексей Пащенко.

На победу рассчитывают и соперники российской команды. В Играх принимают участие самые сильные и амбициозные участники.

«Все команды успешно выполняют свои задачи. Мы стараемся. Все сильные, все дружим, но мы все соперники. Все хотят быть на первом месте, мы тоже стараемся, чтобы оказаться на первом месте. Мы хотим выступать в финале», - заявил участник конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон» из Монголии Энхбаатар Тур Амгалан.

Экипажи преодолевали почти 50 километров трассы, 120 препятствий. Среди препятствий - водные, песочные преграды, косогоры и крутые подъемы, стрельба. Один из самых красочных элементов - колейный мост. Участники проходят этапы на одном танке, меняются только экипажи. Трибуны ликовали. Многие болельщики специально приехали сюда из дальних городов, чтобы поддержать российскую команду.

«За Россию болеем, поддерживаем всей душой и всей семьей. Будем болеть за наших», - рассказали гости на трибунах.

Теперь судьи будут подсчитывать результаты, и уже завтра после второй полуфинальной эстафеты станет точно ясно, какие команды сразятся в финале «Танкового биатлона», который пройдет здесь же, в Алабино, 27 августа.

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