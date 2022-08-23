Танковый биатлон. Полуфинал. Россия, Белоруссия, Узбекистан, Монголия: прямая трансляция

Сегодня, 23 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танкового биатлона» - проходит полуфинальная эстафета.

В 11:00 за лидерство поборются команды России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии. Прямые трансляции всех заездов можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях.

По итогам индивидуальных заездов был составлен рейтинг лучших экипажей. По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны были определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона «Танкового биатлона». Финальная эстафета, в которой выступят 4 лучшие команды. пройдет в день закрытия Игр, 27 августа на полигоне Алабино.