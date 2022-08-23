Танковый биатлон. Полуфинал. Россия, Белоруссия, Узбекистан, Монголия: прямая трансляция
Четыре команды, показавшие лучший результат в полуфинальных эстафетах 23 и 24 августа, выходят в финал.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня, 23 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танкового биатлона» - проходит полуфинальная эстафета.
В 11:00 за лидерство поборются команды России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии. Прямые трансляции всех заездов можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях.
По итогам индивидуальных заездов был составлен рейтинг лучших экипажей. По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны были определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона «Танкового биатлона». Финальная эстафета, в которой выступят 4 лучшие команды. пройдет в день закрытия Игр, 27 августа на полигоне Алабино.