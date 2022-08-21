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Отстрелялись без промаха: как Россия завершила индивидуальные гонки «Танкового биатлона»

Валентин Гвоздев
15:22 21.08.2022
Российские «биатлонисты» в заезде третьих экипажей показали второй лучший результат конкурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская сборная завершила участие в индивидуальных гонках «Танкового биатлона». Впереди только эстафета, а сегодня на старт вышел третий экипаж нашей команды. Соперники были серьезные, в том числе представители Белоруссии и КНР. Эти две команды выступают на собственных танках. Если у белорусов - это модернизированные российские Т-72, то у китайцев разработанные в Поднебесной Type-96.

Сегодня в заезде третьих экипажей первого дивизиона встретились фавориты конкурса, команды России, Белоруссии, Китая и Киргизии, и гонка выдалась на загляденье. Российский экипаж, под командованием курсанта третьего курса Казанского танкового училища Савелия Дюпина стартовал первым, а не вторым, как было определено жеребьевкой. Дело в том, что зеленый танк команды Киргизии, по независящим от экипажа причинам, стартовал с задержкой. Российские «биатлонисты» с ходу взяли отличный темп, отстрелялись без промаха, прошли эту сложную трассу без штрафов, и даже разогнали свой танк до 80 километров в час. В итоге - второй результат конкурса, 20 минут 44 секунды.

Третий экипаж республики Беларусь показал отличную стрельбу и мастерское вождение. Второе место в заезде, и третье в общем зачете. Китайский экипаж на Type-96 показал третий результат заезда, отстав от наших танкистов всего на две минуты.

А вот у команды Киргизии этот заезд не задался с самого начала. После отложенного старта зеленый танк столкнулся с проблемами на первом огневом рубеже. Ситуацию не спасли даже три дополнительных снаряда. После шести выстрелов, все три мишени остались невредимыми. Экипаж получил сразу шесть штрафных кругов по 500 метров - практически еще один большой круг. Позже киргизские танкисты собрались и больше промахов не было. В результате, только четвертое место в заезде. По итогам первое место у российского экипажа из Забайкалья, второе также у наших танкистов из Казанского танкового училища, третье место у белорусского экипажа.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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