Окончательные и точные результаты по времени и пораженным целям будут оглашены судьями конкурса позднее.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Команда России показала лучший результат в индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона», обойдя команды Белоруссии, Китая и Киргизии.

Российские танкисты быстро и точно поразили все цели и блестяще прошли все препятствия. Состязание проходило в Подмосковье на полигоне «Алабино».

Окончательные и точные результаты по времени и пораженным целям будут оглашены судьями конкурса позднее, в данный момент они выглядят так:

-Россия - 21:09

-Белоруссия - 23:20

-Китай - 24:42

-Киргизия - 39:23

Сегодня, 14 августа, за лидерство боролись команды первого дивизиона из России (красный танк), Китая (синий танк), Белоруссии (желтый танк) и Киргизии (зеленый танк).