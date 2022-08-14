Команда России показала лучший результат в индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона»
Окончательные и точные результаты по времени и пораженным целям будут оглашены судьями конкурса позднее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Команда России показала лучший результат в индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона», обойдя команды Белоруссии, Китая и Киргизии.
Российские танкисты быстро и точно поразили все цели и блестяще прошли все препятствия. Состязание проходило в Подмосковье на полигоне «Алабино».
Окончательные и точные результаты по времени и пораженным целям будут оглашены судьями конкурса позднее, в данный момент они выглядят так:
-Россия - 21:09
-Белоруссия - 23:20
-Китай - 24:42
-Киргизия - 39:23
Сегодня, 14 августа, за лидерство боролись команды первого дивизиона из России (красный танк), Китая (синий танк), Белоруссии (желтый танк) и Киргизии (зеленый танк).