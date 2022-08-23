Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением

Глава МИД РФ подчеркнул, что для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства не должно быть никакой пощады.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство политолога и журналистки Дарьи Дугиной варварским преступлением. Также дипломат подчеркнул, что данному преступлению нет никакого прощения.

«Для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства Дарьи Дугиной не должно быть никакой пощады», - отметил Сергей Лавров.

Напомним, в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла прямо на месте происшествия. Сам Александр Дугин следовал за дочерью на другом автомобиле.

В понедельник, 22 августа, в ФСБ России заявили, что за подрывом автомобиля Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинку Наталью Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию.

Кроме этого, ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как предполагаемая убийца въехала на территорию России, заселилась в дом, где проживала Дарья Дугина, а затем покинула территорию страны. Все эти перемещения, как утверждается, Наталья Вовк совершала, трижды меняя автомобильные номера.