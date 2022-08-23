Мизулина на прощании с Дугиной назвала ее гибель жуткой

Бесконечно больно терять тех, кто мог бы еще многое сделать для своей страны, отметила она.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной выглядит еще более жутким оттого, что его совершила женщина. Об этом на прощании с Дугиной заявила директора Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

«Совершенно жуткое преступление, жуткое оно еще и тем, что совершила его женщина, которая приехала еще и с ребенком... Это трансформация женского образа, когда женщина, мать, сострадающая, милосердная, становится террористкой, убийцей», - сказала она.

Мизулина добавила, что бесконечно больно терять тех, кто мог бы еще многое сделать для своей страны.

«Мне даже сложно об этом говорить, потому что, когда уходят такие молодые, светлые, яркие люди, девушки, которые могли бы многое сделать для нашей страны, которые верили в нашу страну, в Родину, это особенно больно», - отметила она.

Церемония прощания с Дугиной проходит в эти минуты в телецентре «Останкино».

В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте происшествия.

В понедельник в ФСБ России заявили, что за подрывом авто Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем там назвали 43-летнюю украинку Наталью Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию.