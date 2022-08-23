МО РФ: поставлено под контроль уже три четверти территории Марьинки под Донецком

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.

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В Минобороны России сообщили об успешном развитии наступления на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75 процентов которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки», - заметил Конашенков.

Кроме этого, он заявил о продвижении наступающих войск вплотную к населенному пункту Зайцево - это, как заметил Игорь Конашенков, важный узел обороны Артемовска.

«В районе населенного пункта Кодема блокировано с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ - 214-го батальона "ОПФОР"», - добавил официальный представитель российского оборонного ведомства.



В то же время на Херсонско-Николаевском направлении ВС РФ и подразделения республик Донбасса уничтожили подразделения 28-й мехбригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Это произошло в районе населенного пункта Александровка. При этом было взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области.

Конашенков сказал, что также был освобожден населенный пункт Комсомольское. При этом удалось продвинуться в глубину вражеской обороны на три километра. Был установлен контроль над территорией Николаевской области площадью в 12 квадратных километров.

Еще Игорь Конашенков рассказал о нанесении значительных потерь 35-й бригаде морской пехоты, а также 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Неприятеля выбили из поселка Балгодатовка и ближайших населенных пунктов.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов