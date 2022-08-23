Армия В Минобороны России заявили о выходе наступающих войск к границе Николаевской области В районе Александровки союзным войскам удалось уничтожить подразделения 28-й мехбригады ВСУ, сообщили в МО РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о выходе союзных войск к границе Николаевской области. «В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области», - сказал он. Кроме того, удалось взять под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области, добавил представитель российского военного ведомства. По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 268 самолетов, 148 вертолетов, 1 796 беспилотников, 369 ЗРК, 4 377 танков и других боевых бронемашин, 818 РСЗО, 3 335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 024 единицы военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика