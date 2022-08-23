И обрушу неистовый «Град»: кадры ночной работы РСЗО ЛНР по позициям украинских боевиков

С визуальной точки зрения работа «Градов» по ВСУ выглядит красиво и величественно. Сперва ночную тишину нарушает всего лишь звук отдаваемой команды. Но мгновение спустя рев и пламя реактивных снарядов озаряют все вокруг и практически разрывают скопившийся мрак.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает на позициях Народной милиции ЛНР в районе Яковлевки. Ему удалось заснять ночной залп «Градов» Луганской Народной Республики по позициям украинских боевиков.

С визуальной точки зрения работа луганских «Градов» по ВСУ выглядит красиво и величественно. Сперва ночную тишину нарушает всего лишь звук отдаваемой команды.

Но мгновение спустя рев и пламя реактивных снарядов озаряют все вокруг и практически разрывают скопившийся мрак.

Разрывают пакеты 122-мм боеприпасов и позиции неприятеля - зоркий «глаз» камеры корреспондента видит сполохи далеких разрывов за линией горизонта. Кому-то на той стороне сейчас явно приходится очень несладко - а это значит, что расчеты ЛНР делают свое дело правильно.

Ранее Минобороны России показало кадры ночной работы по позициям ВСУ еще более тяжелой РСЗО «Ураган».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов