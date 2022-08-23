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МО РФ: наступающие силы взяли под контроль 12 квадратных километров Николаевской области

12:53 23.08.2022
МО РФ: наступающие силы взяли под контроль 12 квадратных километров Николаевской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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