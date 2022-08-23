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Слуцкий рассказал, как убийство Дугиной отразится на переговорах РФ и Украины

Анна Назайкина
10:55 23.08.2022
По данным ФСБ, за преступлением стоят украинские спецслужбы, а исполнителем подрыва стала гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк.
Слуцкий рассказал, как убийство Дугиной отразится на переговорах РФ и Украины
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Говорить о переговорах между Москвой и Киевом после убийства Дугиной, подготовленного, по данным ФСБ, спецслужбами Украины, сложно. Такое мнение выразил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, один из членов российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий.

«Мы видим, что Киев не настроен на переговоры и лично моя позиция, как члена переговорной группы, после это чудовищной трагедии говорить сложно», - сказал он РИА Новости.

Напомним, в минувшую субботу, 20 августа, в Московской области на Можайском шоссе взорвался автомобиль. В машине находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Девушка погибла на месте, ей было 29 лет.

Накануне, 22 августа, в Федеральной службе безопасности России заявили, что раскрыли дело об убийстве журналистки. По данным ФСБ, за преступлением стоят украинские спецслужбы, а исполнителем подрыва стала гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как предполагаемая убийца въехала на территорию России, заселилась в дом жертвы и затем покинула территорию страны, направляюсь в Эстонию. Все эти перемещения она совершала, трижды меняя автомобильные номера.

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