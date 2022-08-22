ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въехала в РФ и заселилась в дом жертвы
Кроме того, на опубликованных кадрах показан выезд женщины из России в Эстонию.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России показала видеоматериалы, на которых подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины вместе с дочкой въехала на территорию РФ и заселилась в дом жертвы.
Кроме того, на опубликованных кадрах показан выезд двух украинок из России в Эстонию. Машина женщины попала сразу на несколько камер фиксации. На них видно, что Вовк постоянно меняла автомобильные номера.
В ДPУГИХ CMИ
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