След Киева: кто стоит за убийством политического обозревателя Дарьи Дугиной

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В понедельник ФСБ России объявила, что раскрыла резонансное и тщательно спланированное убийство военного корреспондента и политического обозревателя Дарьи Дугиной. По данным силовиков, за этим стоят украинские спецслужбы. Исполнителем является 43-летняя гражданка соседней страны Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля и сняла квартиру в доме, где проживала Дарья, чтобы вести за ней слежку.

Вероятно, целью убийц был отец Дарьи, философ и политолог Александр Дугин, который выступал против киевского режима. Так считает и украинский журналист Анатолий Шарий, который у себя на Родине из-за критики власти объявлен фигурантом дела о госизмене. Он выяснил, что за сутки до покушения Александра Дугина и его роль в евразийской политике России обсуждали на одном из украинских каналов.

«У меня нет сомнений, что это убийство устроено Киевом по указанию офиса президента. И конечно же Зеленский знал об этом», - утверждает Шарий.

Выяснилось, что предполагаемая исполнительница убийства служит в полке Азов*. Однако там поспешили заявить, что женщина не имеет к ним никакого отношения. В ходе расследования также установлено, что Наталья Вовк меняла номера на своей машине.

«Смена номеров происходила с целью сбить предполагаемое расследование от достоверных данных, которые могли бы быть получены. Это оперативно-тактические способы, применяемые преступниками», - поделился мнением эксперт по безопасности Роман Насонов.

Преступница покинула Россию через Псковскую область, выехав в Эстонию. Туда она попала на машине с украинскими номерами. Сейчас автомобиль Вовк уже выставлен на продажу в интернете.

«Сделано это с одной единственной целью - создать алиби, которое будет опровергать всю идею о том, что это провернул Киев. Они уже удалили, кстати, это объявление», - считает украинский журналист Анатолий Шарий.

В объявлении было и имя продавца. Даниил Шабан, судя по скриншоту сайта государственной пограничной службы Украины, является военнослужащим ВСУ. Предположительно, Наталья Вовк - его мать. Проживала ранее она в Мариуполе, а месяц назад, со слов родственников, уехала в Европу.

Пока силовики ищут преступников, о гибели Дарьи Дугиной скорбят тысячи россиян. Свои соболезнования ее семье направил и президент Владимир Путин. Он назвал убийство подлым и жёстким.

Прощанье с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в Телецентре «Останкино».

* нацбатальон «Азов» признан в России террористической организацией