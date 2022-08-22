Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым преступлением

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Он назвал ее убийство подлым преступлением.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что девушка честно служила стране и ее гражданам, своими поступками показывала, что значит быть настоящим патриотом.

«Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час», - добавил Путин.

Ранее о смерти дочери высказался известный российский философ Александр Дугин. Он заявил, что она была зверски убита на его глазах взрывом, который организовали враги России.