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Эксперт по безопасности рассказал, как вероятная убийца Дугиной смогла въехать в РФ и покинуть ее

Ян Брацкий
17:43 22.08.2022
По мнению полковника запаса Романа Насонова, действия организаторов покушения напоминают оперативно-тактические методы спецслужб.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Предполагаемая исполнительница убийства Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк несколько раз меняла автомобильные номера, чтобы сбить с толку следствие. Такого мнения придерживается эксперт по безопасности полковник запаса Роман Насонов.

«Смена номеров происходила с целью сбить предполагаемое расследование, увести его от достоверных данных, которые могли быть получены. При въезде с ДНР номера были лояльны. Внутренние номера Казахстана были номерами наших партнеров. Это был хороший способ незаконно покинуть нашу территорию. Видите как, вошли с одной стороны, вышли в другую, не привлекая внимания. Это оперативно-тактические способы, применяемые преступниками и спецслужбами», - предположил Насонов в беседе со «Звездой».

Подобные действия, по мнению эксперта, выдают профессионала. Дарья Дугина передвигалась без охраны, поэтому стала легкой мишенью, уверен он.

«Это то лицо, которое не охраняется на уровне федеральной службы охраны, это просто член семьи теоретика нашего национального движения. Конечно, им это удалось. В течение некоторого времени они снимали квартиру и отслеживали образ жизни в доме», - уточнил эксперт по безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Он назвал ее убийство подлым преступлением. Российский лидер подчеркнул, что девушка честно служила стране и ее гражданам, своими поступками показывала, что значит быть настоящим патриотом.

Двадцатидевятилетняя девушка погибла при взрыве на Можайском шоссе в минувшую субботу. Ее отец - знаменитый философ и политолог Александр Дугин - следовал за дочерью на другом автомобиле и при взрыве не пострадал.

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