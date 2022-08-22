В стране и мире В полиции рассказали, как исполнительница убийства Дугиной могла попасть в РФ Ян Брацкий Ранее сообщалось, что Наталья Вовк будет объявлена в розыск с целью ее выдачи России. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Предполагаемая исполнительница убийства Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк могла попасть на территорию России по поддельным документам. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорту», - цитирует ТАСС заявление. О произошедшей в Подмосковье трагедии стало известно в минувшую субботу. Сообщалось, что легковой автомобиль, которым управляла Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе. Двадцатидевятилетняя девушка погибла при взрыве, ее отец - знаменитый философ и политолог Александр Дугин - следовал за дочерью на другом автомобиле. В настоящий момент он находится в медучреждении. Как утверждается, у него стабильное состояние, за ним продолжают наблюдать врачи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика