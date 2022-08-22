«Зверски убита на моих глазах»: Дугин впервые высказался об убийстве дочери

Он отметил, что его дочь была прекрасной девушкой, патриотом России, православным человеком и никогда не призывала к насилию.

© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Философ и политолог Александр Дугин впервые высказался об убийстве его дочери, журналистки Дарьи Дугиной. Его слова опубликовал в своем Telegram-канале Константин Малофеев.

«В результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина», - приводит слова философа бизнесмен.

Он отметил, что его дочь была прекрасной девушкой, патриотом России, православным человеком, никогда не призывала к насилию. Дугин назвал ее восходящей звездой в начале своего пути.

«Враги России ее подло, исподтишка убили…Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», - заявил он.

Напомним, в минувшую субботу, 20 августа, в Московской области на Можайском шоссе взорвался автомобиль. В машине находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Девушка погибла на месте, ей было 29 лет.

Сегодня в ФСБ заявили, что преступление организовали украинские спецслужбы, а исполнителем подрыва стала гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк, которая приехала в РФ вместе с дочерью 23 июля. Она сняла квартиру в том доме, где проживала Дугина.