МИД РФ: Лавров летит в Азию для сотрудничества, в отличие от Пелоси

Глава МИД РФ посетит Мьянму и примет участие в мероприятиях Россия - АСЕАН в Камбодже.

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Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Азию нацелен на установление сотрудничества, в отличие от провокационного прибытия в Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия - АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Сергей Лавров 4-5 августа примет участие во встречах в формате Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Ранее состоялся телефонный разговор Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также обмен заключенными.