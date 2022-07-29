Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД РФ изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой спецоперации, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.

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В МИД РФ заявили, что сегодня, 29 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

Глава российского внешнеполитического в ходе беседы изложил российские принципиальные подходы на фоне спецоперации по защите Донбасса. Министр отдельно отметил, что цели и задачи СВО будут выполнены в полной мере.

«Внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», - сообщили в министерстве.

Российскими ВС строго соблюдается международное право, а на территориях, которые были освобождены от украинских националистов, идет работа по возвращению к мирной жизни, отметил Лавров.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, которые, как отметили в МИД, необходимо нормализовать. Говоря об обмене заключенных российских и американских граждан, Россия предложила вернуться к профессиональному диалогу, который бы проходил в режиме «тихой дипломатии».

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран, в том числе США, осудили действия РФ и ввели против нее санкции. В Кремле заявили, что назвали бесполезными попытки Штатов «задушить» Россию санкциями.