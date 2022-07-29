В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине

Анна Назайкина
20:25 29.07.2022
Глава МИД РФ изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой спецоперации, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.
Лавров и Блинкен обсудили ситуацию на Украине
© Фото: MFA Russia, Lenin Nolly, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

В МИД РФ заявили, что сегодня, 29 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

Глава российского внешнеполитического в ходе беседы изложил российские принципиальные подходы на фоне спецоперации по защите Донбасса. Министр отдельно отметил, что цели и задачи СВО будут выполнены в полной мере.

«Внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», - сообщили в министерстве.

Российскими ВС строго соблюдается международное право, а на территориях, которые были освобождены от украинских националистов, идет работа по возвращению к мирной жизни, отметил Лавров.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, которые, как отметили в МИД, необходимо нормализовать. Говоря об обмене заключенных российских и американских граждан, Россия предложила вернуться к профессиональному диалогу, который бы проходил в режиме «тихой дипломатии».

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран, в том числе США, осудили действия РФ и ввели против нее санкции. В Кремле заявили, что назвали бесполезными попытки Штатов «задушить» Россию санкциями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:41 ОПК
Видео
Мантуров в Петербурге проинспектировал производство бронежилетов в рамках гособоронзаказа
19:06 В стране и мире
Семья с детьми погибла в аварии с грузовиком под Краснодаром
17:37 В стране и мире
В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинским кассетным боеприпасом с минами «Лепесток»
18:00 В стране и мире
Видео
Пламя до небес: кадры сильного пожара в отеле в турецком Мармарисе
16:42 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры приземления борта Грозный - Москва, подавшего сигнал бедствия
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.