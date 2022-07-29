В стране и мире Лавров предложил Блинкену вернуться к «тихой дипломатии» в вопросе обмена заключенными Анна Касаткина Главы внешнеполитических ведомств РФ и США поговорили по телефону 29 июля. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили обмен заключенными. Российская сторона в этом вопросе предложила вернуться в «тихой дипломатии», говорится в сообщении МИД РФ. Главы внешнеполитических ведомств 29 июля поговорили по телефону по инициативе американской стороны. В частности, произведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. «Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии"», - говорится в сообщении. В беседе Лавров и Блинкен также обсудили ситуацию на Украине. Глава МИД РФ изложил российские принципиальные подходы на фоне спецоперации по защите Донбасса и отдельно подчеркнул, что цели и задачи СВО будут выполнены в полной мере. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика