The Guardian: в США может начаться новая гражданская война

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Рост недоверия к политическим институтам в Соединенных Штатах свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

Как пишет издание, основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия доктор Гарен Уинтемьют, обычно смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их «сумасшедшей болтовней».

Однако опрос, проведенный центром в июле, «ошеломил его». Выяснилось, что половина жителей Соединенных Штатов ожидают гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый американец считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, до 40% жителей США заявили, что иметь сильного лидера важнее, чем оставаться демократией.

«Внезапно Уинтемьюту перестали казаться безумными разговоры о жестоком гражданском конфликте», - подчеркивает газета.

Как считает сам исследователь, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия.

«Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете туда кучу оружия?» – задался вопросом исследователь.

Как заявила в беседе с изданием специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд, политическая система Соединенных Штатов не гарантирует, что насильственный конфликт в стране не может произойти.

«Если наши институты ослабнут, история может быть другой», - подчеркнула специалист.

Кляйнфельд отметила, что результаты проведенного опроса «вызывают тревогу».

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