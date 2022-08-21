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The Guardian: в США может начаться новая гражданская война

Игнат Далакян
06:52 21.08.2022
По мнению американского исследователя, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия.
The Guardian: в США может начаться новая гражданская война
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Рост недоверия к политическим институтам в Соединенных Штатах свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

Как пишет издание, основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия доктор Гарен Уинтемьют, обычно смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их «сумасшедшей болтовней».

Однако опрос, проведенный центром в июле, «ошеломил его». Выяснилось, что половина жителей Соединенных Штатов ожидают гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый американец считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, до 40% жителей США заявили, что иметь сильного лидера важнее, чем оставаться демократией.

«Внезапно Уинтемьюту перестали казаться безумными разговоры о жестоком гражданском конфликте», - подчеркивает газета.

Как считает сам исследователь, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия.

«Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете туда кучу оружия?» – задался вопросом исследователь.

Как заявила в беседе с изданием специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд, политическая система Соединенных Штатов не гарантирует, что насильственный конфликт в стране не может произойти.

«Если наши институты ослабнут, история может быть другой», - подчеркнула специалист.

Кляйнфельд отметила, что результаты проведенного опроса «вызывают тревогу».

Ранее заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая заявляла, что Соединенные Штаты финансируют распространение нацизма в мире. По мнению политика, идеология однополярного мира - это новая форма глобального фашизма.

До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США обрекают европейские страны на голод, холод и изоляцию. По мнению российского политика, решения об отказе стран Европейского союза от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с Россией и запрете въезда российских граждан приняты под давлением Соединенных Штатов.

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