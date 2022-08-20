Яровая: США финансирует распространение нацизма в мире

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что США являются субъектом, финансирующим нацизм. Об этом она сказала в ходе своего выступления на I Международном антифашистском конгрессе в парке «Патриот».

«Идеология однополярного мира и отрицание многополярного мира — это новая форма глобального фашизма… Сегодня Соединенные Штаты являются субъектом, финансирующим нацизм в мире», - считает она.

Яровая также отметила, что нацизм на Украине тоже появился из-за влияния США. По ее словам, проект Вашингтона предполагает превращение Украины в нацистское государство.

Также вице-спикер рассказала о начале разработки закона о недопущении реабилитации нацизма. Она заявила, что нужно обеспечить доктрину неприятия нацизма на уровне законодательства.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов