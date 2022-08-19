Спикер Госдумы РФ считает, что решения об отказе стран ЕС от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с РФ и запрете въезда граждан РФ приняты под давлением США.

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Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя при этом благосостоянием граждан и экономикой стран Европы. Об этом заявил спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1 000 кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%», - написал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы РФ считает, что решения об отказе стран Евросоюза от энергоносителей Российской Федерации, разрыве экономического сотрудничества с РФ и запрете въезда российских граждан приняты под давлением Соединенных Штатов.

«Проводники его политики в Европе - Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия», - заявил Володин.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что стратегия Вашингтона на сдерживание других стран заведомо провальна. Согласно словам представителя МИД РФ, последние действия США в ситуации вокруг Тайваня чреваты подрывом региональной и международной стабильности.

До этого спикер Государственной думы Российской Федерации призывал Вашингтон покаяться за Хиросиму и Нагасаки. Вячеслав Володин убежден, что Соединенные Штаты должны высказать сожаление по поводу сброшенных на японские города атомных бомб в августе 1945 года.