В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин заявил, что США обрекают Европу на голод, холод и изоляцию

Игнат Далакян
11:03 19.08.2022
Спикер Госдумы РФ считает, что решения об отказе стран ЕС от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с РФ и запрете въезда граждан РФ приняты под давлением США.
Володин заявил, что США обрекают Европу на голод, холод и изоляцию
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя при этом благосостоянием граждан и экономикой стран Европы. Об этом заявил спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1 000 кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%», - написал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы РФ считает, что решения об отказе стран Евросоюза от энергоносителей Российской Федерации, разрыве экономического сотрудничества с РФ и запрете въезда российских граждан приняты под давлением Соединенных Штатов.

«Проводники его политики в Европе - Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия», - заявил Володин.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что стратегия Вашингтона на сдерживание других стран заведомо провальна. Согласно словам представителя МИД РФ, последние действия США в ситуации вокруг Тайваня чреваты подрывом региональной и международной стабильности.

До этого спикер Государственной думы Российской Федерации призывал Вашингтон покаяться за Хиросиму и Нагасаки. Вячеслав Володин убежден, что Соединенные Штаты должны высказать сожаление по поводу сброшенных на японские города атомных бомб в августе 1945 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:03 Армия
Видео
Починить зенитку на скорость: кадры конкурса «Мастер-оружейник - 2022» в Узбекистане
03:08 Армия
Видео
«Нам нужен специалист»: в МО РФ объяснили, почему военных не готовят по Болонской системе
04:13 Армия
Видео
«Выстрелил - забыл»: конструктор объяснил принципы современного российского торпедного оружия
02:03 Армия
Видео
Трасса за 3 минуты 55 секунд: какой результат показала команда России в «Военно-медицинской эстафете»
01:14 Армия
Видео
Ядерный щит России: как функционирует 12-е Главное управление Минобороны
Популярное
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.