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Шойгу сообщил о спасении тысяч мирных жителей силами ПВО ВС РФ только за июль

12:05 02.08.2022
По словам министра обороны России, это было сделано в ходе прикрытия гражданских объектов на освобожденных от украинских нацистов районах.
Шойгу сообщил о спасении тысяч мирных жителей силами ПВО ВС РФ только за июль
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о спасении тысяч мирных жителей силами ПВО Вооруженных сил России только за июль. Он сделал это в ходе селекторного совещания в Москве. 

По словам министра, это было сделано в ходе прикрытия гражданских объектов на освобожденных от украинских нацистов районах.

«Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей», - подчеркнул Шойгу. 

Кроме этого, Сергей Шойгу заявил об уничтожении шести украинских пусковых установок HIMARS производства США. Также он сообщил, что освобождение Донецкой Народной Республики от сил врага идет по плану.

Ранее командир артиллерийского взвода рассказал о боях за Углегорскую ТЭС.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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