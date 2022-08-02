Армия В МО РФ заявили о доказательствах прямого вовлечения США в конфликт на Украине Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе и других регионах, повлекших гибель мирных жителей, добавили в МО РФ. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 2 августа обвинил Соединенные Штаты Америки в прямом вовлечении конфликта на Украине. «Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», - сказал он.





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