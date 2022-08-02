Армия МО РФ: отступающий из-под Донецка батальон ВСУ практически ликвидирован огнем своей же артиллерии Обстрелу украинских войск подвергся 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны Украины Читайте нас на: В районе населенного пункта Пески понесший значительные потери в ходе боестолкновений 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ подвергся артиллерийскому обстрелу своих же украинских войск. По данным Минобороны России, казус произошел в ходе отступления украинских военнослужащих в район Водяного. В результате обстрела батальон был практически полностью ликвидирован. Ранее в МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «Иностранного легиона» Украины в районе Николаева. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге 2 августа. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика