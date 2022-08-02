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Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня

Алексей Курильченко
14:10 02.08.2022
Самолет совершил маневр на север над индонезийской провинцией Северный Сулавеси.
Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Самолет Boeing C-40C, на котором предположительно находится спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, совершил маневр на север над индонезийской провинцией Северный Сулавеси. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Воздушное судно вылетело из столицы Малайзии Куала-Лумпура. На данный момент неизвестно, куда именно направляется борт.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Пелоси «точно посетит» Тайвань, но останется ли она там на ночь, неизвестно. По имеющимся данным, Пелоси должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе 2 августа примерно в 22:30 (17:30 по московскому времени - Прим. ред.) по местному времени. Вся делегация составляет примерно 20 человек. На данный момент известно, что спикер находится в Малайазии. На фоне информации о визите Пелоси в Тайвань в район Тайваньского пролива вышли два авианосца Народно-освободительной армии Китая.

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