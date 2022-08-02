Самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура

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Самолет спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

На сайте сообщается, что воздушное судно вылетело в 15:42 по местному времени. Куда именно направился самолет, не сообщается.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Пелоси «точно посетит» Тайвань, но останется ли она там на ночь, неизвестно. По имеющимся данным, Пелоси должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе 2 августа примерно в 22:30 (17:30 по московскому времени - Прим. ред.) по местному времени. Вся делегация составляет примерно 20 человек. На данный момент известно, что спикер находится в Малайазии. На фоне информации о визите Пелоси в Тайвань в район Тайваньского пролива вышли два авианосца Народно-освободительной армии Китая.