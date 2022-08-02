WSJ сообщил, что Пелоси «точно посетит» Тайвань, но может не остаться там на ночь

Приезд Нэнси Пелоси в составе делегации из 20 человек ожидается в Тайване вечером 2 августа.

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «точно посетит» Тайвань, но останется ли она там на ночь, неизвестно, как сообщает японская версия Wall Street Jourmal.

«Источники утверждают, что Пелоси "обязательно приедет". Единственное, что у них нет уверенности относительно того, сделает она остановку в Тайбэе или нет», - пишет издание.

По имеющимся данным, Пелоси должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе 2 августа примерно в 22:30 по местному времени. Вся делегация составляет примерно 20 человек. Как сообщал тайваньский информационный портал ETtoday, Пелоси проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а на следующий день встретится с парламентом Тайваня.

Однако в отеле не подтвердили информацию о приезде спикера палаты представителей США, передает РИА Новости.

Также Wall Street Jourmal сообщает, что часть встреч Пелоси состоится вечером во вторник, большинство же встреч назначено на среду. Издание допускает, что она может встретиться с кем-то вне круга администрации.

Ранее в КНР предупредили, что визит Пелоси на Тайвань «подорвет отношения» между Китаем и США, так как вопрос целостности китайской территории является «красной линией» для государства. В свою очередь, Белый дом прокомментировал ситуацию и сказал, что планы посетить остров Пелоси не подтверждала, однако она имеет право сделать этот визит.