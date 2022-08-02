Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси
Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси.
© Фото: ТРК "Звезда"
Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси.
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Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси
Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси.
© Фото: ТРК "Звезда"
Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси.
В ДPУГИХ CMИ
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