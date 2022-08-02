Армия Шойгу заявил об уничтожении шести пусковых установок HIMARS Кроме того, уничтожены 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные в зоне спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет американской РСЗО HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава российского военного ведомства перечислил поставленную официальному Киеву иностранную военную технику, которую украинская сторона потеряла в ходе СВО. Речь идет о буксируемых гаубицах М777 и пусковых установках противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. «Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS», - сказал министр. Кроме того, за последние пару недель ВСУ потеряли 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW и 125 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на брифинге об уничтожении за сутки двух установок РСЗО HIMARS и более 50 националистов и наемников в Харькове. Ранее Минобороны РФ показало кадры работы артиллерии и инженерных подразделений НМ ДНР. Кроме того, корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко рассказал, как российские десантники держат оборону на передовой в Херсонщине. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика