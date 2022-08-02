Шойгу сообщил, что освобождение Донецкой Народной Республики идет по плану

Министр обороны РФ сообщил, что под контроль ВС РФ перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение Донецкой Народной Республики в рамках спецоперации по защите республик Донбасса идет в соответствии с планом. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе селекторного совещания.

«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское... Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью три тысячи 600 мегаватт», - заявил Шойгу.

Также Шойгу сообщил, что в ходе спецоперации было уничтожено шесть пусковых установок HIMARS и 33 гаубицы M777. Министр отметил, что бесконтрольные поставки западного вооружения на Украину угрожают безопасности региона.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов