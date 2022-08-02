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«Противник бежал, бросая все»: командир артиллеристского взвода рассказал о боях за Углегорскую ТЭС

Анастасия Бобылева
07:51 02.08.2022
Александр Радченя помогал наносить точечные удары по противнику, он поделился своим боевым опытом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир взвода управления гаубичной артиллеристской бригады 2 армейского корпуса Народной милиции ДНР Александр Радченя с позывным «Рашик» поделился со «Звездой» своим боевым опытом и рассказал, что помогло российским военным успешно атаковать войска ВСУ в районе Углегорской ТЭС.

Александр Радченя уже несколько лет служит в артиллеристских подразделениях, которые защищают землю Донбасса от ВСУ. Он принимал участие в боях за Попасное и Троицкое и, по отзывам командиров, воевал умело и мужественно.

В бою за Углегорскую ТЭС артиллеристы, включая Александра, разбили укрепрайон противника. Было уничтожено более десяти единиц тяжелой техники ВСУ.

«Наше командование приняло адекватное решение штурмовать позиции во фланг противнику. Это нам удалось. Соответственно, противник пал, бежал, бросая все», - поделился Александр подробностями операции.

Товарищи Радчени отзываются о нем положительно и отмечают его заслуги в бою. На просьбу рассказать, как боец помог при нанесении точечных ударов, он ответил скромно.

«Мы старались. Не зря нас учили восемь лет», - пояснил Александр.

Несмотря на сложную и опасную работу, военные не теряют оптимизма. Сам Радчени утверждает, что настрой в рядах российской армии оптимистичный.

«Моральный дух у нас не упал и не упадет», - уверен боец.

Ранее командир гаубичной артиллеристской батареи 2 армейского корпуса НМ ЛНР гвардии старший лейтенант Александр Прошин рассказал «Звезде» о своем боевом пути. Ему пришлось учиться «в окопе», до начала боевых действий в армии Прошин не служил. Постепенно он прошел все должности от заряжающего до командира батареи и поделился своим опытом.

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