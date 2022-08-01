В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове

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Российские военные уничтожили две пусковые установки американской РСЗО HIMARS на заводе «Украинские энергетические машины» в Харькове. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, есть и потери в личном составе. Уничтожены 53 украинских военных, среди них националисты и иностранцы, принимающие участие в боевых действиях на стороне официального Киева.

Также он отчитался об ударе ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в Харькове. По словам представителя российского военного ведомства, украинская сторона понесла потери - уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники.