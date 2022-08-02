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ВДВ в деле: как российские десантники держат оборону на передовой в Херсонщине

Станислав Иващенко
12:00 02.08.2022
Девиз «Никто, кроме нас» российские десантники подтверждают каждый день на всех участках протяженного фронта спецоперации. Это касается и Херсонской области, где киевский режим пытается начать контрнаступление. На позициях бойцов в южном секторе побывал корреспондент Станислав Иващенко.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Из укрытия в БМД десантники, кажется, ныряют за три секунды. Медлить нельзя - в двух километрах от места несения боевого дежурства обнаружена бронетехника ВСУ.

И вот противотанковая батарея десантников мчится на позиции ведения огня. Буквально через несколько секунд машина остановится и из противотанкового комплекса «Корнет» будет уничтожен танк ВСУ.

Боевая машина на скорости около 30 километров в час влетает в капонир и застывает. Оператор противотанкового ракетного комплекса наводит на цель.

«Звезда» показывает кадры и с другой линии ведения огня. Десантники обнаружили блиндаж, в котором противник укрывался и готовился к прорыву на Херсон. Точное попадание поднимает боевой дух офицеров ВДВ.

«Были попытки прорыва противника и днем и ночью, все атаки были  успешно отбиты. Домой только с победой, по-другому никак иначе», - рассказал командир противотанковой батареи ВДВ Павел.

Снаряды «Корнета» уничтожали и украинских корректировщиков огня, и бронированные танки, которые из-за равнинной местности и густых полей появляются словно из ниоткуда. За безупречную службу на передовой десантник Виктор был удостоен медали Жукова. Но он скромно говорит, что это заслуга всего взвода.

«Я бы не стрельнул, если бы тот не помог или этот бы неправильно довернул, так что это не личный подвиг, а всего экипажа», - сказал заместитель командира противотанкового взвода, командир боевой машины, оператор ракетного комплекса «Корнет» Виктор.

На передовой в Херсонщине десантники не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Помимо наступления, им приходится непрерывно обороняться и спасать раненых товарищей.

«Техник первой батареи при долгом обстреле наших позиций четыре раза возвращался под обстрел и вывозил раненых, двое уже в строю», - сказал командир артиллерийского дивизиона Денис.

Вопреки стереотипам, Воздушно-десантные войска не ограничиваются парашютными соединениями. Среди десантников в зоне проведения спецоперации есть и те, кто следит за беспилотниками в небе, и медики, и артиллеристы. Этот расчет «Гиацинта» стреляет по скопившейся технике на заброшенной ферме.

В моменты затишья инженеры ВДВ очищают местность от неразорвавшихся снарядов, на которых могут подорваться мирные жители. Только за неделю собрали 22 кассеты от «Града» и 300 мин, а сегодня уничтожили.

Эти подразделения ВДВ держат оборону на подступах к Херсону круглосуточно, днем жара - 35 градусов. В такую погоду, шутят десантники, носить бы голубой берет вместо каски. Но его они наденут только после победы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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